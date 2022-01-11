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قيس سعيد: الاستشارة الإلكترونية ليست بدعة

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قيس سعيد: الاستشارة الإلكترونية ليست بدعة
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لقاءالرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد إثر لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أن الاستشارة الالكترونية ليست من قبيل البدع، بل هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة وفق طرق وتصورات جديدة.

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وأوضح سعيد، أمس الاثنين، أن هذه الاستشارة الالكترونية تهدف إلى التعرف على الاتجاهات السائدة لدى الرأي العام، واستنباط طرق جديد للتقدم بالبلاد، قائلا "لينظر التونسيون في عدد من الاستشارات التي تمت في عدد من دول أمريكا اللاتينية والنتائج التي حققتها".

وأشار سعيد إلى الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018، الذي يتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية، معتبرا أنه تم وضع هذا النص دون تطبيقه، حاله حال العديد من النصوص الأخرى التي لا نراها إلا في نشرات الأخبار، و"لا أثر لها على أرض الواقع"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لقد وضعوه في ذلك الوقت لحل الأزمة القائمة داخل المنظومة، أرادوا من خلاله إضفاء مشروعية شعبية على منظومتهم، وبطبيعة الحال لم يتمّ تنظيم الاستشارة على الأرض الواقع، وبقي النص غير مطبق".

المصدر: إذاعة موزاييك

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