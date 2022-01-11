الملك المغربي يصدر عفوا عن 637 محكوما قضائيا

أصدر الملك المغربي محمد السادس عفوا ملكيا عن 637 من المحكومين قضائيا السجناء منهم والطلقاء، وذلك بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

وأوضحت صحيفة "هسبريس" أن العفو يشمل 500 سجين، ويقضي بإطلاق سراح 22 منهم وتخفيض مدة عقوبة السجن لـ473 وتحويل السجن المؤبد إلى سجن محدد الوقت لـ5 سجناء.

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وأشارت إلى أن المستفيدين من العفو الملكي المحكومين الطلقاء بلغ عددهم 137.

المصدر: "هسبريس"