هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق

أعلنت وزارة النقل العراقية أن هزتين أرضيتين واحدة بقوة 4.5 درجة وأخرى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، ضربتا محافظة السليمانية.

وأوضحت الوزارة في تقرير أن "الهزة الأرضية الأولى سجلت في تمام الساعة 09:29:04 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 4.5 درجة، على بعد 14 كلم شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية" شمالي شرق البلاد.

إقرأ المزيد

وأضافت أن "الهزة الأرضية الثانية سجلت في تمام الساعة 11:11:16 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها 3.5 درجة، على بعد 16 كلم شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية".

ومساء الاثنين أيضا، ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر شمال غربي إيران.





المصدر: السومرية" + RT