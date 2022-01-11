فلسطين تدعو هولندا إلى "التراجع عن الموقف المنحاز والظالم" بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي

استدعت وزارة الفلسطينية ممثل هولندا لدى دولة فلسطين كيس فان بار، لإبلاغه برسالة احتجاج رسمية على قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان إن وكيل الوزارة أمل جادو أعربت "عن صدمة واستياء القيادة الفلسطينية تجاه قرار الحكومة الهولندية، بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي بشكل نهائي".

وأكدت جادو أن من شأن القرار أن "يؤثر سلبا وبشكل مباشر على عشرات الآلاف من الأسر ذات الدخل القائم على الأنشطة الزراعية، وآلاف الدونمات الزراعية في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، والمصنفة "ج" (تشمل نحو61% من الضفة وتخضع لسيطرة إسرائيلية)"، داعية الحكومة الهولندية إلى "التراجع الفوري عن هذا الموقف المنحاز والظالم، وإلغاء قرار إنهاء التمويل، والذي يشكل سابقةً خطيرةً في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني".

وفي 19 أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة الإسرائيلية، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها "إرهابية"، ومن بينها جمعية "اتحاد لجان العمل الزراعي" التي تأسست عام 1986، لمساعدة صغار المزارعين الفلسطينيين.

وكانت الحكومة الهولندية، تقدم دعما لـ"لجان العمل الزراعي" منذ عام 2010، بقيمة 10 ملايين دولار، سنويا، وهو ما يوازي 45% من ميزانيتها.

وقالت هولندا قبل أيام إنها ستوقف تمويل "اتحاد لجان العمل الزراعية" الفلسطيني بسبب "صلات فردية" تربط بينه وبين "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تعتبرها أمريكا والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

المصدر: "الأناضول" + "وفا"