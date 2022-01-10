الرئيس اللبناني يدعو لانعقاد جلسة للحكومة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022".

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "ردا على معلومات تحمل رئاسة الجمهورية مسألة تجميد المراسيم المتعلقة برواتب المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرهم.. مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: لم يمدد العمل بالملاكات المؤقتة للمتعاقدين والأجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للأسباب المعروفة".

رداً على معلومات تحمّل رئاسة الجمهورية مسألة "تجميد المراسيم" المتعلقة برواتب المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم.. مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: لم يمدد العمل بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للاسباب المعروفة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 10, 2022

وذكرت أن "الرئيس عون طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحة لكن سعيه لم يستجاب"، مبينة أنه "من المتعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، والحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء".

رئاسة الجمهورية: من المتعذّر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال، والحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 10, 2022

وشددت على أن "أي تأخير يحصل لبت هذه المسائل تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء"، مؤكدة أن " المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفاديا لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها".

رئاسة الجمهورية: المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 10, 2022

المصدر: RT