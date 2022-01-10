الكاظمي يعلق على رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية الخطورة

علق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية الخطورة.

وكتب على حسابه في تويتر، إن "قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة مهمة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن".

وأضاف، أن "الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: RT