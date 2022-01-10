التحالف العربي يعلن مقتل أكثر من 220 عنصرا من الحوثيين في مأرب وشبوة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن مقتل أكثر من 220 عنصرا من جماعة "أنصار الله" الحوثية، في عمليات لقواته بمحافظتي مأرب وشبوة.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "نفذنا (11) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضاف: "نفذنا (38) عملية استهداف ضد المليشيا في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأشار التحالف العربي إلى أن "الاستهدافات دمرت (29) آلية عسكرية وقضت على أكثر من (220) عنصرا إرهابيا".

المصدر: "واس"