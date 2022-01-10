المبعوث الأممي إلى السودان: يجب وقف الاستخدام المفرط للقوة فورا والدخول في حوار شامل

دعا المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، اليوم الاثنين، إلى وقف استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين فورا، وفتح تحقيق في ذلك.

وقال المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي من الخرطوم، إن الوقت قد حان للدخول في حوار شامل ووقف العنف المفرط، مشيرا إلى استمرار سقوط ضحايا.

وأوضح أنه على عكس ما راج في تقارير إعلامية فإن البعثة الأممية لم ولن تقدم مشروع أو مقترح للسودانيين لحل الأزمة، مؤكدا أن دور البعثة الأممية يقتصر فقط على تسهيل عملية الحوار ومرافقة الشعب السوداني بمختلف مكوناته للخروج من هذه الأزمة.

كما شدد المبعوث الأممي على ضرورة أن يلعب الشباب والنساء دورا مهما في مستقبل السودان.

المصدر: RT