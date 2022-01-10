 
مباشر

السعودية.. عقوبة مخالفة إجراءات كورونا تصل إلى 100 ألف ريال

أخبار العالم العربي

السعودية.. عقوبة مخالفة إجراءات كورونا تصل إلى 100 ألف ريال
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4yv

كشف الأمن العام في المملكة العربية السعودية، عن الأمور التي تعد مخالفة للاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وحدد قيمة العقوبة المالية للأشخاص المخالفين.

إقرأ المزيد
السعودية تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية
السعودية تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

ونشر الأمن العام على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" اليوم الاثنين تغريدة قال فيها: إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)".

وأضاف: أن "عقوبة الفرد (في هذه الحالة) 1000 ريال، وتتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100000 ريال".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا