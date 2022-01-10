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السودان.. "قوى الحراك الوطني" تحتج ضد البعثة الأممية في الخرطوم

أخبار العالم العربي

السودان..
AP
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دعت قوى الحراك الوطني، وهي تحالف سوداني يضم مجموعة أحزاب، إلى وقفة احتجاجية اليوم، رفضا لتدخل البعثة الأممية الخاصة بالسودان بالشأن الداخلي، وستنفذ أمام مقر البعثة بشرق العاصمة.

وتأتي دعوة قوى الحراك الوطني، بعد يومين من إطلاق رئيس البعثة الأممية، فولكر بيترس، دعوة رسمية لحوار سوداني سوداني (بين العسكريين والمدنيين) لحل الأزمة الراهنة والوصول إلى تسوية سياسية.

المصدر: RT

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