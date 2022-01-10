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الأردن: 26 ألف و913 إصابة نشطة بفيروس كورونا

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الأردن: 26 ألف و913 إصابة نشطة بفيروس كورونا
AFP
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سجلت السلطات الصحية في الأردن 26 ألفا و913 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وزارة الصحة الأردنية تعلن عن ارتفاع كبير بإصابات
وزارة الصحة الأردنية تعلن عن ارتفاع كبير بإصابات "أوميكرون" في البلاد

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية في بيان وفاة ما مجموعه 12 ألفا و876 شخصا في الأردن منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد، بعد أن سجلت المملكة 20 حالة وفاة يوم أمس.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و79 ألفا و781 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و39 ألفا و992 شخصا.

المصدر: "عمون"

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