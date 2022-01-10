القوات الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين بجنوب نابلس

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بعد اقتحام منازلهم في قرية بيتا بجنوب نابلس.

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ومن جهة أخرى أفادت وكالة "معا"، بحسب شهود عيان، بأن المستوطنين اعتدوا على سيارات المواطنين الفلسطينيين ورشقوها بالحجارة، في رام الله.

في غضون ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة مواطنين، بعد اقتحام جنودها لمنازلهم في قرية بيتا بجنوب نابلس .

وقالت مصادر محلية، لوكالة "معا" ، إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة أحياء فيها واعتقلت ثلاثة شبان، بعد القيام بعمليات تفتيش داخل منازلهم، وهم الشاب عمر سلامة (28 عاما) وابراهيم علي خبيصه، شقيق الشهيد محمد علي خبيصه، وادهم غالب جبر ابو زيتون".

المصدر: "معا"