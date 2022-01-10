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الصدر يعلق على انتخاب رئيس للبرلمان العراقي

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الصدر يعلق على انتخاب رئيس للبرلمان العراقي
AP Anmar Khalil
زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر.
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اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أن اختيار رئيس البرلمان العراقي ونائبيه يمثل "أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

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وقال الصدر، في بيان نشره مساء الأحد عبر "تويتر": "إن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية. ومن هنا أبارك للشعب العراقي الحبيب هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد".

وأضاف: "لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعي شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي".

وتابع الصدر: "فالحمد لله على أن منّ علينا بهذه النعمة ونسأل الله أن تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية فهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام شعبهم إن شاء الله تعالى وأن لا يعيدوا أخطاء الماضي المرير".

وانتخب مجلس النواب العراقي، الأحد، بدورته التشريعية الخامسة، الحلبوسي، مرشح تحالف حركتي "تقدم" و"عزم"، رئيسا له، وعين حاكم الزاملي نائبا أولا وشاخوان عبد الله نائبا ثانيا.

المصدر: RT

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