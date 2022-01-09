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وسائل إعلام: الاعتداء على صحفيين جزائريين بالأسلحة البيضاء في الكاميرون وإصابة اثنين منهم

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وسائل إعلام: الاعتداء على صحفيين جزائريين بالأسلحة البيضاء في الكاميرون وإصابة اثنين منهم
AP
مباريات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون
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أفادت وسائل إعلام جزائرية بتعرض مجموعة من الصحفيين الجزائريين للاعتداء بالأسلحة البيضاء في مدينة دوالا الكاميرونية وإصابة اثنين منهم بجروح.

وحسب موقع جريدة "الخبر"، فإن أشخاصا مدججين بالأسلحة البيضاء اعترضوا الصحفيين الذين يغطون مباريات كأس أمم إفريقيا، أثناء خروجهم من الفندق الذي يقيمون فيه في المدينة واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح.

وأشار إلى أن المعتدين سلبوا الضحايا كل ممتلكاتهم بما فيها جوازات السفر.

وتشهد هذه الدورة من كأس أمم إفريقيا في الكاميرون تغطية إعلامية كبيرة جدا، خاصة من الجانب الجزائري، حيث يتواجد عشرات الصحفيين الجزائريين في الكاميرون لمتابعة مشوار "الخضر" المرشحين للاحتفاظ بالتاج القاري.

وكشف الصحافي في قناة "البلاد" عبد الرحمان بلعالية أن الذين تم الاعتداء عليهم هم صحفيون من جريدة "كومبيتسيون" وموقع "ديزاد فوت" ووكالة الأنباء الجزائرية، مضيفا أنه تمت سرقة حقيبة فيها مبلغ مالي وهاتف وكمبيوتر.

المصدر: "أوراس"

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