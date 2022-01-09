فرض منطقة "حظر طيران" فوق قلعة وندسور لحماية الملكة إليزابيث

أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية أنه سيتم فرض منطقة "حظر طيران" فوق قلعة وندسور وسط مخاوف أمنية متزايدة على الملكة إليزابيث الثانية.

ووفقا لصحفية "ذا صن" البريطانية، سيتم حظر مرور الطائرات المدنية والدرونز "طائرات دون طيار"، اعتبارا من 27 يناير، على ارتفاع 2500 قدم فوق القلعة.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة بعد أن دخل متطفل يحمل قوسا ونشابا إلى داخل أرض القلعة، كاستجابة لمقطع فيديو نشر على الإنترنت في يوم عيد الميلاد بعنوان "اقتل الملكة"، حيث تشير هيئة الطيران المدني إلى أنه من المصلحة العامة فرض هذا الحظر.

وستتم مراقبة المكان من خلال مراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى إمكانية تدخل الطائرات المقاتلة إذا اخترقت أي طائرة المنطقة وفشلت في الاستجابة لتحذيرات الراديو، كما ستُمنح الشرطة التي تحمي القلعة على الأرض على مدار الساعة مزيدا من الصلاحيات لمنع تجول طائرات الدرونز غير القانونية.

وبحسب الصحيفة، يطلق على لائحة الإجراءات الجديدة اسم "تقييد لوائح الطيران بموجب أمر الملاحة الجوية".

المصدر: صحفية "ذا صن" البريطانية