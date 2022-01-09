الأردن .. تمديد اعفاء الرسوم على السلع الزراعية المعدة للتصدير

قرّرت الحكومة الأردنية اليوم الأحد تمديد منح إعفاء بنسبة 75% من الرسوم المفروضة على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير.

واشترط مجلس النواب الأردني في جلسته التي عقدها اليوم، تسديد المبلغ المستحق قبل نهاية دوام يوم 31/12/2022، للحصول على الإعفاء.

وحسب مواقع إخبارية أردنية، "يأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمّان الكبرى رقم (169) لسنة 2016، ويهدف القرار لتمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه".

المصدر: "عمون"