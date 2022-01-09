مصر.. الإعدام لرجل قتل فتى بهدف سرقة "توك توك"

حكم القضاء المصري على رجل بالإعدام بتهمة قتل فتى يبلغ من العمر 13 عاما عمدا لسرقة الـ"توك توك" الذي يمتلكه، وذلك في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد.

وتعود أحداث الجريمة إلى 13 يونيو الماضي، حيث تبين أنه أثناء استقلال المتهم "التوك توك"، الذي يقوده المجني عليه طلب منه توصيله لمكان بعيد، وعندما وصل إلى هناك أقدم المتهم على خنق المجني عليه حتى تأكد من أنه فارق الحياة.

وبعد جريمته، ألقى المتهم بجثة المجني عليه بترعة الحوش بدائرة مركز نبروه وسرق "التوك توك" وفر هاربا من مكان الحادث.

وبعد التحريات، تمكنت السلطات الأمنية المصرية من إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة حول الواقعة، فيما أكد تقرير الطبيب الشرعي أن وفاة المجني عليه ناتجة عن الخنق بالضغط على العنق.

وفي التحريات، تبين أن المتهم صوّر جريمته بمكان الحادث.

وتم حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت اليوم الأحد حكمها المتقدم.

المصدر: RT