مصر.. السجن 5 سنوات لرجل اعتدى جنسيا على سيدة تحت تهديد السلاح

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية الأحد، بالسجن المشدد 5 سنوات على نجار لاتهامه بهتك عرض ربة منزل تحت تهديد السلاح.

وعاقبت المحكمة المتهم، وهو مواطن مقيم قرية الميهي مركز تمى الأمديد، لأنه في يوم 7 مايو 2021، "هتك عرض المجني عليها (ع.ع.ا)، 35 عاما، ربة منزل، ومقيمة بنفس القرية، بالقوة عند تواجدها بالحظيرة خاصتها بأن دلف إليها وأشهر في وجهها سلاح أبيض مهددا إياها وطرحها أرضا وجثم فوقها واستطالت يده عنوة أجزاء عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات".

المصدر: "مصراوي"