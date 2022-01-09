تبون يتعهد لعمال قطاع الصحة بتحقيق مطالبهم ويحثهم على مواصلة جهودهم

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إن الدولة حريصة على تنفيذ جميع مطالب العاملين في قطاع الصحة، داعيا إياهم إلى مواصلة بذل الجهود لرعاية المواطنين.

إقرأ المزيد

وأعرب في كلمة خلال الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية عن "أسمى عبارات التقدير للعاملين في قطاع الصحة على جهودهم المضنية"، داعيا "الجميع إلى التجند لعملية التلقيح ضد الوباء، لأنها المنفذ الوحيد للخلاص منه".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ توصيات الملتقى، خاصة ما يتعلق بالجانب المادي لعمال قطاع الصحة، وذلك قبل نهاية 2022"، مؤكدا أن الأوان قد حان "لتنفيذ كل المطالب الشرعية لعمال قطاع الصحة، الذي أدى ما عليه رغم الانتقادات التي واجهها".

وبخصوص أداء المنظومة الصحية، قال الرئيس تبون: "أقولها برأس مرفوع، المنظومة الصحية الجزائرية من أحسن المنظومات في إفريقيا، في مجانية العلاج، وتمدد الشبكة الصحية إلى أبعد نقطة في البلاد".

وتابع: "أطباء الجزائر من أحسن الأطباء في العالم، ويستحقون مراجعة جذرية للمنظومة الصحية التي يعملون فيها، وأعلن أمامكم التزامي بالإصلاح الجذري بدءا من هذا العام".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية