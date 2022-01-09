المخابرات السودانية تعلن إحباط تهريب 20 فتاة إثيوبية إلى دولتين عربيتين

أعلن جهاز المخابرات العامة السودانية، اليوم الأحد، عن إحباط تهريب 21 شخصا من الجنسية الإثيوبية بينهم 20 فتاة تقل أعمارهن عن 20 عاما إلى الإمارات وليبيا.

ونقلت وكالة "سونا" السودانية الرسمية أن جهاز المخابرات العامة بمحلية القريشة نفذ "عملية أمنية نوعية تمكن خلالها من إحباط تهريب 21 شخصا من الجنسية الإثيوبية، 20 منهم من الفتيات أقل من عمر 20 عاما كانوا في طريقهم الى الخرطوم عبر سهل البطانة ومنها إلى دبي وليبيا".

وأشاد مدير جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف، العميد أمن آدم عثمان محمد، "بالإنجاز الذى تحقق"، موضحا أن "هذه العملية تأتي في أعقاب إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة لمقابلة مقتضيات المرحلة وحفاظا على أمن البلاد من المهددات الأمنية الماثلة، على رأسها انتشار الوجود الأجنبي غير المقنن".

وأبان محمد أنه "خلال إحباط عملية التهريب تم القبض على شبكة للاتجار وتهريب البشر كما تم التحفظ على وسائل الحركة المستخدمة من قبلهم، بالإضافة إلى قطعة سلاح كلاشنكوف".

من جهته، قال الوالي المكلف للقضارف، محمد عبد الرحمن محجوب، إن "هذه العملية تعبر عن الوعي الكبير لجهاز المخابرات العامة وأنهم عين ساهرة لحماية أمن وحدود البلاد والحد من الاتجار بالبشر"، داعيا "إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الجرائم العابرة للحدود وردع المجرمين بالقانون".

المصدر: "سونا"