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تبون: متربصون "من كوكب آخر" يرسمون صورة قاتمة عن الجزائر

أخبار العالم العربي

تبون: متربصون
Globallookpress Kamel Taibi
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إن بعض "المتربصين بالجزائر" أصبحوا يصورونها بسوداوية ويدّعون وجود أزمة نقص في المواد الغذائية بالمتاجر.

وأوضح خلال إشرافه على الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، أن "بعض المتربصين بالجزائر، كأنهم من كوكب آخر، حيث أصبحوا يصورونها بسوداوية ويدّعون بأن المواد الغذائية منعدمة على رفوف المتاجر" في الجزائر.

وحذر الرئيس الجزائري من "الإشاعات وخطابات التيئيس التي تحاول من خلالها أطراف بث الشك والريبة في نفوس المواطنين".

وعن المنظومة الصحية في البلاد، أكد تبون أن الجزائر "ليست الأفضل طبيا، ولكنها ليست في المراتب الأخيرة، كما يحاول البعض الترويج له".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، كالزيت والسكر، فيما أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل طوابير طويلة أمام المتاجر الجزائرية.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

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