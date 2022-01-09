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قرار قضائي جديد بحق محمد الأمين المتهم بالإتجار بالبشر والتعدي على فتيات من داري أيتام أسسهما

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قرار قضائي جديد بحق محمد الأمين المتهم بالإتجار بالبشر والتعدي على فتيات من داري أيتام أسسهما
Globallookpress Ahmed Gomaa / Source: Xinhua
محكمة في مصر
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أصدر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة بمصر، اليوم الأحد، قرارا يقضي بتجديد سجن رجل الأعمال محمد الأمين المتهم بالإتجار بالبشر والتعدي على فتيات من داري أيتام أسسهما، 15 يوما.

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وكانت النيابة قد أمرت بحبس محمد  الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، حيث ذكرت أن المتهم استغل ضعف الفتيات بقصد التعدي عليهن جنسيا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

المصدر: "المصري اليوم"

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