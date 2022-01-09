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السعودية تعلن عن استئناف الدراسة الحضورية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

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السعودية تعلن عن استئناف الدراسة الحضورية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال
Sputnik Sputnik
العلم السعودي
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أعلنت وزارات الصحة والتعليم في السعودية عن استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، اعتبارا من 23 يناير 2022.

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وفي بيان لهما، قالت وزارتا التعليم والصحة: "استمرار التعليم عن بعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية".

وأشار البيان إلى "تطبيق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من "وقاية"، والتأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، حفاظا على سلامة الطلبة".

وأكدتا أن "القرار نتيجة نجاح عودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وجهود المملكة في الوصول إلى الحصانة المجتمعية العالية". 

وأكمل البيان: "الشكر والتقدير لجهود الأسر وأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم في التعليم عن بعد، وتأكيد دورهم في التهيئة للعودة الحضورية".

وشددت الوزارتان "أهمية الشراكة المجتمعية في دعم استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات حضورياً ومدمجاً رغم جائحة كورونا".

المصدر: "واس"

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