الأردن.. إحالة ضباط كبار في الجيش إلى التقاعد (صورة)

قرر مجلس الوزراء إحالة مجموعة من الضباط الكبار في الجيش إلى التقاعد استنادا للمادة 7/أ من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 اعتبارا من تاريخ 19 فبراير 2022.

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وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته يوم الأربعاء، الموافقة على ترفيع الأمير، راشد بن الحسن، إلى رتبة لواء وإحالته إلى التقاعد.

وصدرت يوم الخميس الإرادة الملكية السامية بتعيين الأمير راشد بن الحسن، مستشارا للملك عبدالله الثاني، اعتبارا من تاريخ 6 يناير 2022.

المصدر: RT