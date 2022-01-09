مصر..محافظة كفر الشيخ توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ المصرية، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة في ميناء الصيد البحري بمركز البرلس ومياه البحر المتوسط، بسبب حالة الطقس.

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وأشار بيان محافظة كفر الشيخ، إلى توقف حركة الملاحة بداية من اليوم الأحد، وحتى تحسن حالة الطقس.

هذا ورست قوارب الصيد بميناء البرلس وبالقرى المطلة على نهر النيل، والبحر المتوسط وبحيرة البرلس.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية.

المصدر: "مصراوي"