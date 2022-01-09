معارك تخللها إطلاق قذائف صاروخية ورشقات رصاص في مدينة لبنانية بسبب "قطة"

شهدت مدينة بعلبك اللبنانية، مساء أمس السبت، معارك بين عدة أفراد، تخللها إطلاق قذائف صاروخية ورشقات رصاص، على خلفية معالجة قطة.

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وفي التفاصيل، أوضح موقع "لبنان 24" أن "شبانا من آل "ج"، أقدموا على إطلاق النار على صيدلية م.ص البيطرية، بالقرب من مطعم السندباد، في مدينة بعلبك، بسبب رفض أصحاب الصيدلية (العيادة البطرية) معالجة القطة العائدة لـ آل "ج".

وأشار الموقع إلى أن مالكي الصيدلية ردوا على إطلاق النار، بإطلاق عدد من القذائف الصاروخية والرشقات النارية.

المصدر: "لبنان 24"