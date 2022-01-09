نائب في "المستقبل" يكشف عن سبب اعتذار الحريري عن عدم المشاركة بمؤتمر الحوار الذي دعا إليه عون

كشف النائب اللبناني عن "تيار المستقبل"، عاصم عراجي، عن سبب اعتذار رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، عن عدم المشاركة بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الدولة، ميشال عون.

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وفي تصريحات لصحيفة "الأنباء" الإلكترونية، أوضح عضو كتلة "المستقبل"، عاصم عراجي، أن "اعتذار الرئيس سعد الحريري عن (عدم) المشاركة بالحوار كان لعلمه أن الحوار في ظل هذه الأزمة مضيعة للوقت، ولن يصدر عنه شيئا، فالبلد يعيش منذ ثلاث سنوات أزمة وجودية، وكان على الرئيس عون أن يتنبّه للوضع ويدعو للحوار في حينه"، مضيفا: "فاليوم أي معنى للحوار؟"

وأضاف: "جاؤوا بحكومة حسان دياب، فدمرت الاقتصاد وعزلت لبنان عن العالم وعن محيطه العربي، وبعد استقالته، منعوا الرئيس الحريري من تشكيل الحكومة، ونفس الشيء فعلوه مع الرئيس نجيب ميقاتي، فمنذ ثلاثة أشهر لم يسمح بعقد جلسة لمجلس الوزراء، فأي حوار سيقام في ظل هذه الأوضاع".

وكان عون دعا إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل، والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.

المصدر: "الأنباء" الإلكترونية