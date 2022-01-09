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الأمم المتحدة ترحب باجتماع الناظوري والحداد في سرت للمرة الثانية

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة ترحب باجتماع الناظوري والحداد في سرت للمرة الثانية
AFP
ستيفاني وليامز
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رحبت الأمم المتحدة بالاجتماع الثاني بين الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبدالرازق الناظوري، في مدينة سرت، بحضور عدد من رؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية من الجانبين.

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وجددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الأحد، التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

واجتماع الحداد والناظوري هو الثاني خلال أقل من شهر، حيث اجتمع الطرفان لأول مرة في 11 ديسمبر الماضي. وآنذاك أعلن الحداد الاتفاق على حل ودمج التشكيلات المسلحة من الطرفين، مشيرا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى "قيادة سياسية رشيدة".

المصدر: RT

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