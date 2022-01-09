جنوب إفريقيا تحيي الذكرى 110 لتأسيس "حزب المؤتمر الوطني" وسط انقسامات

حذر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، يوم السبت، من زعزعة الاستقرار في بلاده فيما تحيي البلاد الذكرى الـ110 لتأسيس "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم الذي طالما الراحل نلسون مانديلا.

وتخلد الذكرى العاشرة بعد المئة لتأسيس الحزب في وقت لا تزال البلاد تحاول تجاوز أحداث حريق البرلمان وأعمال شغب دامية العام الماضي ووقائع عن فساد مسؤولين.

وقال الرئيس رامابوزا، وهو أيضا رئيس الحزب، إن بعض تلك الأفعال "تتسبب في تقويض ديمقراطيتنا الدستورية".

Today is an important milestone in the ANC calendar as we mark the 110th Anniversary - we are at the Old Peter Mokaba Stadium to deliver the January 8 statement of the #ANCNEC and outline our marching orders for the year ahead. #ANC110pic.twitter.com/Yi4PMFIOEo — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) January 8, 2022

وأضاف، أمام أنصار حزبه: "هذه الأفعال تشمل أعمالا فاضحة (فساد) وإجراما ... والحملة المنسقة من العنف والتدمير العام التي حدثت في يوليو العام الماضي، إضافة إلى السرقة المستمرة والتدمير وتعطيل بنى تحتية".

وتابع: "تأتي هذه الذكرى بعد أيام قليلة على حريق مدمر ضرب برلماننا في كايب تاون.. رمز الاستقرار الديمقراطي لشعبنا".

وأكد أن حكومته "بصدد إصلاح وكالاتنا المعنية بتطبيق القانون، قطاع الأمن، كي يكون في موقع أفضل للدفاع عن مكتسباتنا الديمقراطية".

وتكبد الحزب، الذي قاده الراحل نيلسون مانديلا الزعيم التاريخي لمناهضة نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، خسارة في الانتخابات ويعاني انقسامات.

المصدر: أ ف ب