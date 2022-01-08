وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي عاهل الأردن ووزير خارجيته في عمان

التقت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان يوم السبت.

وخلال المحادثات، ناقشت لامبرخت مع الملك سبل تطوير التعاون بين الأردن وألمانيا في مجال الدفاع، وفقا لبيان للديوان الملكي الأردني.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق بين البلدين في جهود مكافحة الإرهاب.

كما عقدت لامبرخت اجتماعا منفصلا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وجاء في بيان لمكتب وزير الخارجية أن الوزيرين ناقشا القضية الفلسطينية، وجهود حلحلة الأزمات في سوريا واليمن وليبيا، وكيفية تقديم الدعم للعراق لترسيخ الأمن والاستقرار.

استقبل @AymanHsafadi، اليوم، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، وأجرى معها مُحادثات موسعة ركزت على سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود حل الأزمات في المنطقة.@BMVg_Bundeswehrpic.twitter.com/Jo5uaV5znN — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) January 8, 2022

المصدر: وكالات