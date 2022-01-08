لبنان.. المئات يحتجون على إجراءات تستهدف غير المطعمين ضد كورونا (فيديو)

احتشد المئات في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على الإجراءات المفروضة على غير المحصنين ضد كورونا، مؤكدين أنه يجب أن يكون للأفراد الحق في اختيار تلقي اللقاح ضد الفيروس من عدمه.

والتطعيم ضد كورونا في لبنان ليس إلزاميا، لكن في الأيام الأخيرة فرضت السلطات إجراءات صارمة على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أو الذين لم يقدموا اختبار "بي سي آر" سلبي النتيجة.

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وجاء احتجاج السبت الذي شارك فيه قرابة 300 شخص وسط بيروت، بعد يوم من وصول العدد اليومي للإصابات بالفيروس إلى مستوى قياسي بلغ 7974 إصابة.

كما يأتي الاحتجاج بعد أيام من فرض السلطات قيودا جديدة، بما في ذلك شرط الحصول على شهادة التطعيم أو اختبار "بي سي آر" سلبي النتيجة للدخول إلى المطاعم والفنادق والأماكن المماثلة.

واعتبارا من الاثنين، يجب على الموظفين الحكوميين تلقي اللقاح أو تقديم اختبارات "بي سي آر" سلبية النتيجة بشكل منتظم حتى يتمكنوا من الذهاب إلى العمل.

ولا يستطيع الكثير من موظفي الحكومة دفع تكاليف اختبارات "بي سي آر" المنتظمة، نظرا لانهيار العملة الوطنية بسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة في لبنان.

وكتب على إحدى اللافتات التي حملها المتظاهرون "لا لدكتاتورية التطعيم".

المصدر: "أسوشيتد برس"