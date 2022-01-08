مصر.. السجن المؤبد لـ3 متهمين والمشدد 15 سنة لآخرين في قضية "خلية داعش إمبابة"

قضت محكمة الدائرة الرابعة إرهاب المصرية بالسجن المؤبد على 3 أشخاص والسجن المشدد 15 سنة على اثنين آخرين بتهمة "تشكيل خلية إرهابية" تنتمي لتنظيم "داعش" في إمبابة.

كما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

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ويواجه المتهم الأول تهمة "تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم".

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة "ارتكاب العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلي بشارع البطل".

ووجهت للمتهمين من الأول للثالث تهمة "تمويل جماعة إرهابية"، ووجه للمتهمين الأول والثاني تهمة "حيازة متفجرات".

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة "الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، حيث حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومواد متفجرة ومعلومات، بهدف استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية".

المصدر: RT