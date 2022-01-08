ليبيا.. الناظوري يلتقي الحداد في سرت للمرة الثانية في أقل من شهر

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن القائد العام المكلف بقيادة "الجيش الوطني" الفريق عبد الرازق الناظوري سيلتقي رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد في سرت.

وأوضحت هذه الوسائل أن الفريقين وصلا إلى المدينة، وسيتوجها إلى فندق المهاري لعقد اجتماع مغلق، مشيرة إلى أنه تم منع وسائل الإعلام من حضور الاجتماع وتغطيته.

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ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لاجتماع سابق استضافته مدينة سرت في ديسمبر الماضي، حيث تركزت أهم مباحثاته حول وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء جيش ليبي، بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، من خلال تشكيل لجان مشتركة، إضافة إلى وضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة.

يذكر أن أهم توصيات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 هي توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

المصدر: RT