بالصور والفيديو.. الحوثيون يكشفون عن "نقل أسلحة ومعدات عسكرية" على السفينة الإماراتية المحتجزة

نشرت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم السبت، صورا ووثائق قالت إنها تكشف عن عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في سفينة الشحن الإماراتية "روابي" خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الجماعة أن الصور "تكشف عن نقل تحالف العدوان لآليات ومدرعات عسكرية متنوعة عبر السفينة (روابي) بتاريخ 04 نوفمبر 2021"، فضلا عن نقل "أسلحة وزوارق حربية على متنن السفينة (روابي) عبر المياه الإقليمية بتاريخ 21 نوفمبر 2021".

وأشارت الجماعة إلى أنها تحصلت على "وثائق تظهر خريطة لأماكن الشحنة العسكرية بتاريخ 21 نوفمبر 2021 في سفينة (روابي) الإماراتية وتقرير عن صولها إلى سقطرى ومغادرتها".

RT

ويوم الاثنين، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع عن "احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية".

RT

بينما قال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في بيان، إن "السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى (جنوب اليمن) إلى ميناء جازان السعودي، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في الجزيرة".

RT

RT

المصدر: RT + وكالات