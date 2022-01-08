الصحة الأردنية: تسجيل ما مجموعه 1321 إصابة بـ متحور "أوميكرون" في البلاد

أكد أمين عام وزارة الصحة بالأردن، الدكتور رائد الشبول، أن عدد الإصابات المسجلة بمتحور "أوميكرون" في البلاد حتى الآن بلغ 1321 إصابة.

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وأضاف المسؤول في حديثه لـ "عمون"، اليوم السبت، أن حالة إصابة بـ "أوميكرون" تتلقى العلاج في الأردن، وبالتحديد في مستشفى اربد الميداني، ولم يستدعِ وضعها الصحي استخدام أجهزة التنفس الصناعي أو الدخول لغرف العناية الحثيثة، مبينا أنه تتلقى العلاج أيضا حالتا إصابة بالمستشفيات، في مستشفى عمان الميداني، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة للمصابين، ومن ثم غادروا المستشفى.



ولفت إلى أن حالات الإصابة بـ "أوميكرون" يتم احتسابها حالات شفاء بعد 14 يوما من تاريخ تسجيل الإصابة واجراء اختبار كورونا.

المصدر: عمون