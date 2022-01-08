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وكالة: فقدان الاتصال مع القائم بالأعمال القنصلية في السفارة الأردنية بكازاخستان

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وكالة: فقدان الاتصال مع القائم بالأعمال القنصلية في السفارة الأردنية بكازاخستان
AP
مدينة ألما أتا، كازاخستان
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أفاد ذوو الدبلوماسي الأردني، عدي مازن الحديد، بانقطاع التواصل مع ابنهم، القائم بالأعمال القنصلية في السفارة الأردنية بكازاخستان، ومع أسرته هناك.

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ونقلت وكالة "معان" عنهم أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لم تتمكن من التواصل معه مؤخرا.

يذكر أن كازاخستان تشهد منذ 2 يناير الجاري أعمال عنف في العديد من المناطق بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

المصدر: معا

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