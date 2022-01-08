وكالة: فقدان الاتصال مع القائم بالأعمال القنصلية في السفارة الأردنية بكازاخستان

أفاد ذوو الدبلوماسي الأردني، عدي مازن الحديد، بانقطاع التواصل مع ابنهم، القائم بالأعمال القنصلية في السفارة الأردنية بكازاخستان، ومع أسرته هناك.

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ونقلت وكالة "معان" عنهم أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لم تتمكن من التواصل معه مؤخرا.

يذكر أن كازاخستان تشهد منذ 2 يناير الجاري أعمال عنف في العديد من المناطق بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

المصدر: معا