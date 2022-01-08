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مراسلنا: اشتباكات بين الاستخبارات العسكرية العراقية وعناصر من "داعش" بشمالي بغداد

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مراسلنا: اشتباكات بين الاستخبارات العسكرية العراقية وعناصر من
AFP
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن اشتباكات تجري بين الاستخبارات العسكرية العراقية وعناصر من تنظيم "داعش" بشمالي العاصمة بغداد.

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وذكر مراسلنا، أن الاستخبارات العسكرية قتلت انتحاريا في تنظيم "داعش" خلال اشتباكات صباح اليوم مع مجموعة عناصر من التنظيم بقضاء الطارمية الواقع بشمالي بغداد.

وأضاف، أن قوة من لواء المشاة 59 في الفرقة السادسة، ما زالت (حتى كتابة الخبر) تشتبك مع عناصر من التنظيم في القضاء.

المصدر: RT

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