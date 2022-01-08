مفوضية الانتخابات الليبية تزيل بيانها الذي يتهم مرشحا باستخدام "القوة" (صورة)

أزالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، مساء الجمعة، بيانا نشرته في وقت سابق على موقعها الإلكتروني، اتهمت فيه أحد مرشحي الرئاسة باستخدام "القوة القاهرة" ضد موظفيها.

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وجاءت إزالة البيان لأسباب غير واضحة بعد نحو ساعة ونصف الساعة على نشره.

وكانت المفوضية دانت في بيانها الذي أزالته، "تدخل أحد المرشحين للرئاسة، يملك جنسية أجنبية، باستخدامه للقوة العسكرية ضد مؤسسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وأشارت إلى أن ذلك "ترتب عليه بوادر القوة القاهرة ضد المدراء والموظفين العاملين بالمؤسسة، مع وجود مرشحين يملكون تزويرا واضحا لشهاداتهم الجامعية".

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن المفوضية أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

المصدر: الأناضول