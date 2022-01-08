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غضب بعد ظهور راقصات "شبه عاريات" في مهرجان شتاء جازان.. والسلطات السعودية تفتح تحقيقا! (فيديو)

مجتمع

غضب بعد ظهور راقصات
راقصات عاريات في مهرجان شتاء جازان
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وجهت إمارة جازان في السعودية بالتحقيق الفوري في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022.

وقال حساب الإمارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة: "سمو أمير منطقة جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات، والرفع بنتائج التحقيق".

جاء ذلك تعقيبا على ما نشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أطلق أمير منطقة جازان بحضور نائبه، فعاليات "كرنفال جازان" البحري ضمن مهرجان "شتاء جازان 2022". وذلك بالقناة البحرية بالمدينة الجامعية لجامعة جازان.

وأكد وكيل الإمارة والمشرف العام، على أن "مهرجان جازان الشتوي يعمل على صناعة سياحة متطورة، تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع من الأهالي والزوار، بجهود أبناء وبنات جازان المبدعين". 

كما أشار إلى تنوع البرامج والفعاليات، التي ستستمر لمدة أسبوعين، وأطلقت الألعاب النارية بسماء الاحتفال ابتهاجا بتدشين المهرجان.

المصدر: RT

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