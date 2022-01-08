السعودية: نطلع فرنسا على نتائج التحقيق في حادث سباق "رالي دكار 2022"

أكدت السعودية، الجمعة، أنها تعمل على إطلاع فرنسا على مستجدات التحقيق وجميع المعلومات المتعلقة بالحادث الذي تعرض له فريق فرنسي مشارك في فعاليات سباق "رالي داكار 2022" في المملكة.

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وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، فإن الجهة المختصة في المملكة تعمل على التنسيق وإطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق والصور والمعلومات والأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة في المملكة عن الحادث".

وأوضحت الوزارة أن "الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمين حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما أنها تتمنى للمصاب الشفاء العاجل".

وفي 4 يناير أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب عن فتح تحقيق أولي "في محاولة اغتيال إرهابية"، بعد الانفجار الذي وقع الخميس الماضي في "رالي داكار" الصحراوي المقام في السعودية واستهدف سيارة سائق فرنسي أسفر عن تعرضه لإصابات بالغة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية السعودية إن نتائج التحقيقات الأولية لم تتبين "ما يشير إلى وجود شبهة جنائية" في "الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022 وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية".

فيما ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، أن مسألة وقف "رالي دكار 2022" في السعودية "مطروحة" بعد الانفجار الذي "قد يكون مرتبطا بهجوم إرهابي".

المصدر: RT + وكالات