قداس عيد الميلاد في كنيسة "إغناطيوس حامل الإله" بدمشق بمشاركة عسكريين روس

أقيم صباح الجمعة في كنيسة "إغناطيوس حامل الإله" التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية لدى بطريركية أنطاكية في دمشق قداس عيد الميلاد بمشاركة عسكريين من القوات الروسية الناشطة بسوريا.

وجرى قداس عيد الميلاد في الساعة 08:00 وشارك فيه أفراد من الجالية الروسية وعسكريون تابعون لمجموعة القوات الروسية في دمشق وضيوف من موسكو.

المصدر: RT