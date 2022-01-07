 
مباشر

الصحة المصرية: تطعيم 12 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية: تطعيم 12 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد
AP Nariman El-Mofty
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4ig

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تطعيم 12100 مواطن بلقاحات فيروس كورونا، خلال احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، فإن التطعيم جاء ضمن حملة "معا نطمئن" التي أطلقتها وزارة الصحة في عدد من محافظات مصر.

وأوضح عبدالغفار أنه "بالتوازي مع حملة التطعيمات، تم إطلاق 40 عيادة متنقلة، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، لتقديم خدمات مبادرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالصحة العامة، من قياس الضغط والسكر وكافة الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبية وصرف العلاج بالمجان لـ 1200 مواطن".

وأضاف أن "فرق التطعيمات تم توزيعها على محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، دمياط والدقهلية، وذلك بمتوسط ثلاث فرق طبية بكل محافظة، تشمل طبيب وممرض ومدخل بيانات حيث تقوم تلك الفرق بتسجيل المواطنين وتطعيمهم وتستمر في عملها على مدار 3 أيام بداية من أمس حتى يوم السبت المقبل".

المصدر: "القاهرة 24"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا