الصحة المصرية: تطعيم 12 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تطعيم 12100 مواطن بلقاحات فيروس كورونا، خلال احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، فإن التطعيم جاء ضمن حملة "معا نطمئن" التي أطلقتها وزارة الصحة في عدد من محافظات مصر.

وأوضح عبدالغفار أنه "بالتوازي مع حملة التطعيمات، تم إطلاق 40 عيادة متنقلة، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، لتقديم خدمات مبادرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالصحة العامة، من قياس الضغط والسكر وكافة الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبية وصرف العلاج بالمجان لـ 1200 مواطن".

وأضاف أن "فرق التطعيمات تم توزيعها على محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، دمياط والدقهلية، وذلك بمتوسط ثلاث فرق طبية بكل محافظة، تشمل طبيب وممرض ومدخل بيانات حيث تقوم تلك الفرق بتسجيل المواطنين وتطعيمهم وتستمر في عملها على مدار 3 أيام بداية من أمس حتى يوم السبت المقبل".

المصدر: "القاهرة 24"