أمير قطر: نولي ملف التعاون مع السودان اهتماما متعاظما
Sputnik
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قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده تولي ملف التعاون المشترك مع السودان اهتماما متعاظما.
وفي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لمناسبة الذكرى 66 لاستقلال السودان، قال أمير قطر إن بلاده "تولي ملف التعاون المشترك اهتماما متعاظما، وذلك تأسيسا على العلاقات المتجذرة والراسخة بين البلدين الشقيقين".
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الأمير القطري "أكد على خصوصية العلاقات القطرية السودانية".
المصدر: وكالة الأنباء السودانية
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