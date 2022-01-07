اليمن.. قوات تدعمها الحكومة تسيطر على مناطق في شبوة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، أنها حققت تقدما جديدا في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وذكرت "ألوية العمالقة" المنضوية ضمن تلك القوات، عبر مركزها الإعلامي، أنها سيطرت على منطقة الحنو في مديرية بيحان، غرب شبوة.

ويأتي التقدم الجديد لقوات العمالقة في أولى مناطق مديرية بَيحان غداة إعلانها السيطرة على منطقتي الصفحة والديمة وجبل عتيق في أطراف مديرية عِسيلان شمال غربي شبوة، وسيطرتها ناريا على مفرق السعدي الرابط بين مديرية بَيحان غرب شبوة بمديرية حَريب في محافظة مأرب المجاورة، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

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بينما أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين"، أن "مواطنا قتل بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت شاحنة على الطريق العام الرابط بين بَيحان وحَريب في مأرب".

وكانت "ألوية العمالقة" سيطرت الأسبوع الماضي بإسناد من طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، على منطقتي الصَفراء والسليم ومقر معسكر اللواء 163 مشاة في مديرية عِسيلان شمال غربي شبوة.

المصدر: "سبوتنيك"