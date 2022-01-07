ميقاتي: أدليت برأيي بخصوص الحوار الوطني خلال اجتماعي مع الرئيس عون
Globallookpress Bilal Jawich
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استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا.
وعقب اللقاء، قال ميقاتي: "في إطار دعوة الرئيس عون للحوار الوطني، طلب مني الاجتماع، وأدليت برأيي ووضعته عنده، وهناك استكمال للحديث".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، النائب سعد الحريري، اعتذر عن عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الذي دعا إليه عون.
يذكر أن عون دعا إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل، والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.
المصدر: RT
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