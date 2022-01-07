تونس تقرر إجلاء مواطنيها العالقين في المغرب

أعلنت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الجمعة، أنها وضعت مخططا لرحلات طيران خاصة إلى المغرب لإجلاء التونسيين العالقين هناك.

وقالت الخطوط التونسية في بيان إنها ستجري رحلة طيران يوم 21 يناير، وستعقبها رحلات أخرى حسب الطلب.

ويأتي قرار الشركة التونسية بعد إعلان السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 31 يناير الجاري بسبب تفشي متحور "أوميكرون".

يذكر أن السلطات المغربية قررت تعليق جميع رحلات المسافرين المباشرة إلى المغرب منذ يوم 29 نوفمبر2021، فيما أفادت وسائل إعلام تونسية بوجود طلب كبير جدا من التونسيين العالقين في المغرب للعودة إلى تونس.

المصدر: وكالات