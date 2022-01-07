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نشطاء: رتل عسكري للتحالف الدولي يصل حقل العمر النفطي بريف دير الزور

أخبار العالم العربي

نشطاء: رتل عسكري للتحالف الدولي يصل حقل العمر النفطي بريف دير الزور
Globallookpress
صورة تعبيرية أرشيفية
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تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن رصد دخول قوافل جديدة من معدات عسكرية ولوجستية للتحالف الدولي الى قاعدة "حقل العمر" النفطي بشرق ديرالزور.

وقال نشطاء أن رتلا يضم آليات محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية من قاعدة التحالف الدولي في حقل الكونيكو للغاز، شوهد يسير باتجاه قاعدة التحالف الدولي في "حقل العمر النفطي" بريف دير الزور الشرقي، وسط تحليق مكثف لمروحيات التحالف في أجواء المنطقة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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