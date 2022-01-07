نشطاء: رتل عسكري للتحالف الدولي يصل حقل العمر النفطي بريف دير الزور

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن رصد دخول قوافل جديدة من معدات عسكرية ولوجستية للتحالف الدولي الى قاعدة "حقل العمر" النفطي بشرق ديرالزور.

وقال نشطاء أن رتلا يضم آليات محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية من قاعدة التحالف الدولي في حقل الكونيكو للغاز، شوهد يسير باتجاه قاعدة التحالف الدولي في "حقل العمر النفطي" بريف دير الزور الشرقي، وسط تحليق مكثف لمروحيات التحالف في أجواء المنطقة.

عدسة #المرصد_السوري ترصد رتل للتحالف الدولي محمل بمعدات عسكرية ولوجستية وهو يتجه إلى قاعدة حقل العمر النفطي شرقي ديرالزور pic.twitter.com/SRTR6uDb92 — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) January 7, 2022

وصل، صباح اليوم، رتل للتحالف الدولي محمل بمعدات عسكرية ولوجستية إلى قاعدة "حقل العمر النفطي" شرقي #ديرالزور.#نهر_ميدياpic.twitter.com/mAlwlT3oAd — Naher Media - نهر ميديا (@nahermedia) January 7, 2022

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي