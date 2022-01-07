 
مباشر

السعودية.. تحقيق حول شكوى أشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء

أخبار العالم العربي

السعودية.. تحقيق حول شكوى أشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4et

أصدرت صحة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية بيانا حول شكوى عدد من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص.

وأشارت صحة القصيم إلى أنها تقوم بمتابعة الموضوع، مؤكدة أن الجهة المختصة لديها "قامت بعد تلقي البلاغات في حينه وعلى الفور بمتابعة الموضوع، والتحقق منه، واتخاذ كافّة الإجراءات النظامية اللازمة".

كما تمت إحالة الشكوى إلى "الهيئة الصحية الشرعية، والتي تختص بالنظر في الأخطاء الطبية، وإصدار القرارات المناسبة وفق نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة".

وكانت صحيفة "الوطن" قد ذكرت أن طبيب عيون تسبب بالعمى لـ6 أشخاص من مرضاه، نتيجة خطأ طبي فادح في عمليات متفاوتة لسحب "المياه البيضاء"، ولا يزال يمارس مهنته في مستشفى خاص بمنطقة القصيم.

وبحسب الصحيفة، فقد دخل المرضى جميعهم إلى المستشفى الخاص لإجراء عملية سحب الماء الأبيض الذي لا يستغرق زمن إجرائها نصف ساعة في الحالات الطبيعة على يد المتخصصين، إلا أن مكوث المرضى في غرفة العمليات لساعات جعلهم يشعرون بالشك، لتكون النتيجة في النهاية فقدان البصر وتلف في القرنية بعد الانتهاء من إجراء العملية.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا