"حزب الله" للسعودية: لن نقبل بأن تسيؤوا إلينا

دان نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وصف الملك السعودي للحزب بأنه إرهابي، وقال إن ذلك يحمل تحريضا للبنانيين على بعضهم لإثارة المشاكل بينهم، وإن "الرد سيكون حاسما".

وخلال احتفال تأبين نظمه "حزب الله" بمدينة النبطية في منطقة الجنوب الثانية في الذكرى السنوية الثانية لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، قال قاسم إن ذلك الاتهام موجه "لشريحة واسعة من المجتمع اللبناني، ولمقاومة فاعلة ومؤثرة في المنطقة ومانعة من المخططات المشبوهة، وتحريض اللبنانيين على بعضهم حتى تكون هناك مشاكل بينهم".

إقرأ المزيد

وأضاف قاسم أن ذلك "كله عمل مدان لا يمكن أن يكون مقبولا" وأعتبر أنه "كان الأجدر بالمسؤولين اللبنانيين الذين استمعوا إلى هذا الكلام أن يردوا عليه على الأقل دفاعا عن المواطنين وهذه الشريحة المحترمة والفاعلة والمؤثرة".

وأشار قاسم إلى أن "ردنا على السعودية سيكون حاسما، ولن نقبل بأن تسيؤوا إلينا من دون أن نرد عليكم بالحقائق والمنطق".

وفي إشارة إلى السعودية، قال قاسم: "الإرهابي هو من يقتل الرأي المخالف في بلده ويعتدي على جيرانه، ويطبّع مواربة مع إسرائيل بأساليب مختلفة".

وحول الانتخابات النيابية، أكد قاسم أن الحزب سيكون مع حليف الحزب "التيار الوطني الحر" الذي يقوده الرئيس اللبناني ميشال عون، وأشار إلى أن لقاءات عدة بدأت تعقد منذ فترة "على كل المستويات من أجل التهيئة للانتخابات النيابية"، وقال: "أي أننا في حالة تعاون بصرف النظر عن بعض التصريحات".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"