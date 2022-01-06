لقاء بين الكاظمي والصدر يعزز حظوظ رئيس الحكومة العراقية للفوز بولاية ثانية

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن لقاء جمع رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر مراسلنا، أن الصدر استقبل الكاظمي في منزله في مدينة الحنانة بمحافظة النجف، وأضاف، أنه لم يصدر أي بيان من الجانبين حول اللقاء، ولم تترشح أي معلومات حول نتائجه حتى اللحظة.

لكن مراقبون يرون، أن الكاظمي حصل على دعم جديد من خلال هذا اللقاء للفوز بولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية.

RT

RT

ويعتبر الكاظمي أبرز مرشحي الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة، ويحصل على دعم كبير منه خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، رغم وجود رفض من أطراف سياسية، أبرزها الفصائل المقربة من إيران.

المصدر: RT